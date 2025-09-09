Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 09 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन बेचैन राहणार आहे
आर्थिक – खर्च वाढणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह तणाव जाणवणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – आर्थिक कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यास चांगला काळ आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबीयांसोबत दिवस आंनदात जाणार आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रकृतीकडे लक्ष द्यावे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारींकडे लक्ष दुर्लक्ष करू नये.
आर्थिक – आर्थिक निर्णय घेताना काळजीपूर्वक घ्यावे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाण्याकडे लक्ष द्यावे
आर्थिक – व्यवसायातून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संघर्षाचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण तणावाचे राहणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रसन्नतेचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन आनंदी राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांतील वातावरण मंगलमय असेल
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामे वाढणार आहेत
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे
आर्थिक – आर्थिक कामांनी गती द्या
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसाठी वेळ काढावा लागणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांतील वातावरण आनंदाचे असेल
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – ताणतणाव कमी होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – खर्चावर नियंत्रण मिळवता येणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबात उत्साहाचे वातावरण राहणार आहे