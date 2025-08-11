Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 11 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून लाभ होण्याचे योग आहेत.
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामात चालढकल करू नका
आरोग्य – प्रकृतीत सुधारणा होणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरासाठी वेळ काढावा लागणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीत सुधारणा होणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाच्या आर्थिक कामांना गती मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रकृतीची जास्त काळजी घ्यावी लागणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाणी पाळणे गरजेचे आहे
आर्थिक – संपत्तीबाबतचे वाद मिटण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – रागावर नियंत्रणे ठेवा, दिवस समाधानात जाईल

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – व्यवसायातून फायदा होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस मोजमजेत जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सावध राहणे गरजेचे ठरणार आहे
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षेत यश मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत वादाविवाद होण्याची शक्यता आहे.

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू पंचम स्थानात,शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवसात शुभसमाचार मिळणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण प्रसन्नतेचे असेल

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरासाठी जास्त वेळ काढावा लागणार आहे
आरोग्य – धावपळीमुळे थकवा जाणवणार आहे
आर्थिक – शॉपिंगचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे
आरोग्य – मरगळ जाणवणार आहे
आर्थिक – धनलाभाचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरात खेळीमेळीचे वातावरण असेल

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमेजत जाणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहेत
आरोग्य – मनावरील दडपण दूर होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक चांगली राहणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे असेल

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – नैराश्य जाणवणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांशी वादविवाद टाळा

