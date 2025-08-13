Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 13 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – नैराश्य जाणवणार आहे
आर्थिक – खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांशी वादविवाद टाळा
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – मोठ्या धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल
आरोग्य – पथ्यपाणी सांभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात विलंबामुळे अस्वस्थता जाणवेल
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण खेळीमेळीचे असेल
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – मनात उत्साह राहणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाची आर्थिक कामांना गती मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये.
आरोग्य – संधीवात किंवा अंगदुखीचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्यावी
कौटुंबिक वातावरण – शांत राहिल्यास दिवस समाधानात जाणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र राहणार आहे
आरोग्य – आहाराकडे लक्ष द्या
आर्थिक – व्यवसायातून लाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ट स्थानात, राहू पंचम स्थानात,शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सतर्क राहवे लागणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत.
आर्थिक – उधार उसनवारीचे व्यवहार टाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील मतभेद होण्याची शक्यता आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक चांगली राहणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल.
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत छोट्या प्रवासाचे योग आहेत
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमेजत जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहेत
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – द्विधा मनस्थिती दूर होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक चांगली राहणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांशी मिळूनमिसळून वागा