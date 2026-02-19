Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य 19 फेब्रुवारी 2026, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनावर दडपण जाणवणार आहे
आर्थिक – मोठे खर्च उभे ठाकणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांशी वादविवाद होण्याची शक्यता आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धनलाभाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे मार्गी लागणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मजेत जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस नशिब साथ देणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – संपत्तीतून लाभाचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस उत्साहात जाणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रकृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे काळजीपुर्वक करावी
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियासोबत तणाव जाणवणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे
आर्थिक – व्यवसायात धनलाभाच्या संधी आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनाची द्विधा स्थिती राहणार आहे
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आनंदाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – बच्चे कंपनीसाठी खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सुखाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – पचनाच्या समस्या त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – भावंडांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – मनावरील दडपण कमी होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाण्याची शक्यता आहे

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

फेक इन इंडिया! चिनी बनावटीचा रोबो हिंदुस्थानी म्हणून दाखवला!! एआय समिटमध्ये बिंग फुटले, हिंदुस्थानची बेअब्रू… मोदी है तो मुमकीन है!

पायलटच्या मदतीने अजितदादांचा घात! प्रमाणापेक्षा जास्त इंधन भरल्यामुळेच स्फोट, रोहित पवार यांचा आरोप

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला 10 वर्षांनंतरही मुहूर्त सापडेना!

रोहित शर्माचा मऱ्हाटी बाणा, मुंबईत राहता तर मराठी आलंच पाहिजे!

अमेरिकेची 50 लढाऊ विमाने इराणच्या दिशेने झेपावली

राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी 16 मार्चला मतदान; महाराष्ट्रातील सात जागांचा समावेश, शरद पवार यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

पालिकेच्या वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्ष पदांची निवडणूक बिनविरोध; स्थायीसाठी प्रभाकर शिंदे तर शिक्षणसाठी राजेश्री शिरवडकर यांचे एकमेव अर्ज

चेंगराचेंगरीवर उपाय; पण लोक ऐकेनात, नालासोपाऱ्यात लोकलमध्ये रांगेतून प्रवेश

कल्याण रेल्वे स्थानकात प्रवाशी महिलेवर हल्ला; बोटे पिरगळली, हाताचा चावाही घेतला