Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 19 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात कौतुक होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवसात घरातील कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – धावपळ दगदग टाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – शॉपिंगसाठी खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – सामाजिक प्रतिष्ठा वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस उत्साहात जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन आनंदी राहणार आहे
आर्थिक – संपत्तीतून लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबात प्रसन्नतेचे वातावरण राहणार आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस ससकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – अतिविचार टाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांची मते जाणून घ्या
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – डोकेदुखीचा त्रास जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – अचानक खर्च वाढणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – रागावर नियंत्रण ठेवा, शांत राहा
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आनंददायी ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – आर्थिक प्राप्तीचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस डोकेदुखीचा ठरण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकला
कौटुंबिक वातावरण – कोणाशीही वादविवाद करू नका
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – व्यवसाय वाढीसाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानांचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – सांधेदुखीचा त्रास जाणवणार आहे
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – विनाकारण चिडचिड होण्याची शक्यता आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे नवे प्रस्ताव मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण आनंदाचे राहणार आहे