Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 22 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस समाधानाचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक चिंता कमी होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबीयांसोबत सणाचा दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरात मंगलमय वातावरण असेल
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे.
आर्थिक – दिवाळीनिमित्त महत्त्वाच्या खरेदीचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस मौजमजेत जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कुटुंबियांसोबत आनंदात जाणार आहे
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक – गृह किंवा वाहनखरेदीचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस आनंदात जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस आनंददायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण सणाच्या निमित्ताने आनंदाचे राहणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – चिंता, काळजी दूर ठेवत सणाचा आनंद घ्या
आर्थिक – सणानिमत्ताने आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस सुखात जाईल

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शांत राहण्याचा आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – सणासाठी खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत आनंदाने सण साजरा करा

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक प्राप्ती होण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे उरकण्यावर भर द्या
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत सणाचा दिवस मौजमजेत जाणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – आहाराचे नियम पाळा
आर्थिक – आर्थिक लाभ होणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत सणाचा दिवस आनंदात जाणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारींकडे लक्ष द्या
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारात लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत सण आनंदात साजरा करा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली पुणे, नागपूर पालिकांवर 275 कोटींच्या निधीची खैरात

‘लाडकी बहीण’ योजनेत 164 कोटींचा घोटाळा, 12 हजार भावांनी 13 महिने घेतले प्रत्येकी दीड हजार

8 हजार कोटींचा धूर निघाला! यंदा फटाक्यांची विक्री आणि प्रदूषण वाढले

एच-1 बी व्हिसाच्या नूतनीकरणाला वाढीव शुल्क लागणार नाही, ट्रम्प यांचा दिलासा

आयटीआयमध्ये पौरोहित्याचे धडे! अंमलबजावणीआधीच निर्णय वादात पुरोहित संघटनांकडून विरोध

संगमनेरमध्ये साडेनऊ हजार बोगस मतदार, बाळासाहेब थोरातांचा धमाका

लक्ष्मी प्रसन्न! शेअर बाजारात मुहूर्ताच्या ट्रेडिंगचा उत्साह

‘ऑक्टोबर हीट’मध्ये बेस्ट एसी बसेस ‘सुपरहिट’, 20 दिवसांत 25 कोटी रुपयांचा महसूल कमावला

‘शारीरिक संबंध’ शब्दावरुन बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय