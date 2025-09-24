Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 24 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – व्यवसायवाढीसाठी चांगला दिवस आहे.
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनावर दडपण जाणवणार आहे
आर्थिक – कर्जासंबंधीची कामे मार्गी लागतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत वादविवाद होण्याची शक्यता आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभ दृष्टीपथात येतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस घरातील कामांचा व्याप वाढण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – बच्चे कंपनीसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – मानसन्मान मिळण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – अचानक मोठे आर्थिक लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मिळून मिसळून वागा

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – खर्च करताना बजेट सांभाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांशी सामंजस्याने वागा

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे.
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारातून लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामात चुका टाळा
आरोग्य – कामाचा व्यापात प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटंबियांसाठी वेळ काढावा लागणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मनासारख्या घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण मौजमजेच राहणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीची काळजी घ्यावी
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या
कौटुंबिक वातावरण – रागावर नियंत्रण ठेवा, दिवस समाधानात जाईल

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

