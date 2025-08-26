Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 26 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस हितशत्रू त्रास देण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनात अस्वस्थता जाणवेल
आर्थिक – उधारउसनवारीचे व्यवहार टाळा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबात तणावाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभ ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – नवे आर्थिक स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे असेल

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे
आरोग्य – धावपळीचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खरेदी होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – बच्चेकंपनीसह दिवस मौजमजेत जाणार आहे.

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस दगदग वाढणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – मानसन्मान मिळण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – उत्साह वाढणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे असेल

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रसन्नता जाणवणार आहे.
आर्थिक – नवे आर्थिक स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस उत्साहात जाणार आहे.

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – विनाकारण दडपण जाणवणार आहे
आर्थिक – वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांसोबत मतभेद होणार नाही, याची काळजी घ्या

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे प्रमाण वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामांचा बोजा वाढणार आहे
आरोग्य – पथ्यपाणी सांभाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – अर्थप्राप्ती होण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण मंगलमय असेल

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभा होण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करू नये.
आरोग्य – धावपळ- दगदग टाळा
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांना कोणताही शब्द देऊ नका

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र राहण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – पथ्थपाणी सांभाळा
आर्थिक – व्यवसायवाढीसाठी चांगला काळ आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे.

 

 

