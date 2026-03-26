Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य 26 मार्च 2026, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धावपळीचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस समाधानाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनावरील दडपण कमी होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस शांततेत जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस तापदायक ठरणार आहे
आरोग्य – विनाकारण दडपण जाणवणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च उभे ठाकण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून धनलाभाचे योग आहेत.
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस उत्साहात जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामाचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे मार्गी लागणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारात लाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाण्याची शक्यता आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कंटाळवाणा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार काळजीपूर्वक करा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवण्याची शक्यचा आहे
आर्थिक – व्यवसायात चांगल्या संधी मिळणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत वादविवाद होण्याची शक्यता आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानांचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरात तणावाचे वातावारण राहणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रसन्नतेचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मरगळ जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सुखाचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

