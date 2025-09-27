Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 27 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या कुरबुरी जाणवणार आहेत
आरोग्य – पथ्यपाणी सांभाळण्याची गरज आहे.
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद व्यक्त करू नका
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनाची द्विधी स्थिती राहणार आहे
आर्थिक – व्यवसाय वाढीसाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हानात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – ताणतणाव जाणवणार आहे
आर्थिक – स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणावाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस शुभफलदायक ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाच्या समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे नवे स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – बच्चे कंपनीसोबत पिकनीकला जाण्याचे योग आहेत
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस घरातील कामांकडे जास्त लक्ष द्यावे लागणार आहे
आरोग्य – दगदग धावपळ टाळण्याची गरज आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसह दिवस मौजमजेत जाणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सामाजिक कार्यात सहभागी व्हावे लागेल
आरोग्य – मन उत्साही राहण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रात मानसन्मान वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – अचानक मोठा धनलाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्चाचा ठरणार आहे.
आरोग्य – मनाची अस्वस्थता जाणवणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत वादविवाद होण्याची शक्यता आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कामानिमित्त प्रवास होण्याचे योग आहेत
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस नशिबाची चांगली साथ मिळणार आहेत
आरोग्य – प्रकृती सुधारणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णयामुळे लाभाची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाईल