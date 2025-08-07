Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 7 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मनासारख्या घटना घडणार आहेत
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – धनलाभाचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण आनंदाचे असेल
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहेत
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घ्या
कौटुंबिक वातावरण – घरातील सदस्यांशी सामंजस्याने वागा
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – मरगळ जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – व्यवसायावाढीसाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत वादविवाद टाळा
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सतर्क राहण्याची गरज आहे
आरोग्य – दिवस कंटाळवाणा ठरण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – उधार उसनवारीचे व्यवहार टाळा
कौटुंबिक वातावरण – कोणासोबतही मतभेद व्यक्त करू नका
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहेत
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस घरातील कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – अपचनाचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – गृह, वाहन खरेदीची योजना यशस्वी होतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू पंचम स्थानात,शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मानसन्मान वाढणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात केलेल्या कामांचे कौतुक होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबातील वातावरण समाधानाचे असेल
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – अचनाक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकरारात्मकता वाढवणारा ठरणार आहे
आरोग्य – द्विधा मनस्थिती राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक उत्पन्न वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरात प्रसन्नतेचे वातावरण असेल
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढणार आहे
आरोग्य – नैराश्य जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात मतभेद होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – रागावर नियंत्रण ठेवा, दिवस शांततेत जाईल
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावरण प्रसन्नतेचे राहणार आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामात चुका टाळा
आरोग्य – दगदग, धावपळ वाढणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रातून लाभ होण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरासाठी वेळ काढावा लागणार आहे