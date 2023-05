गडचिरोलीत चकमक, पेरिमिली दलमच्या कमांडरसह 3 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; 38 लाखांचं होतं बक्षीस

गडचिरोलीमध्ये महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या चकमकीमध्ये तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. भामरागड तालुक्यातील कडमारा जंगलामध्ये ही चकमक झाली. या चकमकीमध्ये पेरिमिली दलमचा कमांडरही मारला गेला.

मनेराजाराम ते पेरिमिली पोलीस मदत केंद्रा दरम्यान कडमारा येथील जंगलात नक्षलवादी तळ ठोकून असल्याची विश्वसनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. या आधारे गडचिरोली पोलिसांनी जंगलात शोधमोहीम सुरू केली. नक्षलवाद्यांच्या शोधासाठी दोन सी-60 जवानांचे पथक पाठवण्यात आले होते.

शोधमोहीम सुरू असतानाच लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. पोलिसांनीही या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिले. रविवारी सायंकाळी 6 वाजता ही चकमक झाली असून गोळीबार थांबल्यानंतर पोलिसांनी घेतलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान शस्त्र आणि इतर नक्षल साहित्यासह तीन पुरूष नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले. या नक्षलवाद्यांवर 38 लाक्षांचे बक्षिस होते, अशी माहिती गडचिरोलीचे डीआयजी संदीप पाटील यांनी दिली.

Gadchiroli, Maharashtra | Three Naxalites were killed in an encounter with police in Manne Rajaram of Aheri tehsil. The encounter took place around 6 pm, the killed Naxalites had a reward of Rs 38 lakhs. Police have recovered the bodies of Naxalites: Sandip Patil, DIG Gadchiroli

