हिंदू असल्याचा मला अभिमान आहे! पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूने ठणकावले

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू दानिश कनेरिया हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुस्लिम धर्म स्वीकार असं सांगणाऱ्या महिलेला दानिशने ट्विटरवरून झापलंय. या महिलेना खडे बोल सुनावत असतानाच त्याने म्हटलं की मला हिंदू असल्याचा अभिमान आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर याने एका कार्यक्रमात बोलत असताना पाकिस्तानी संघातील हिंदू क्रिकेटपटूंना तुच्छ वागणूक दिली जात असल्याचं सांगितलं होतं. यामुळे पाकिस्तानची जगभरात पुन्हा एकदा छी-थू झाली होती. या घटनेननंतर दानिश त्याच्या सडेतोड वक्तव्यांमुळे पुन्हा चर्चेत आला असून ट्विटरवर #AskDanish असा हॅशटॅग सुरू करण्यात आला होता.

Many people like you tried to change my religion, but did not succeed. https://t.co/p260TxmFUL

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) January 30, 2020