दुसऱ्या महायुद्धावर आधारित इन टू द डार्कनेस ठरला इफ्फी सुवर्ण मयूर पुरस्काराचा मानकरी

इलेक्ट्रॉनिक्स कारखान्याच्या डॅनिश मालकाला नाझी सैन्यासाठी उत्पादन करण्यास भाग पाडण्यात आले होते या कथानकावर आधारित चित्रपट इन टू द डार्कनेस/ De forbandede år या चित्रपटाने आज समारोप झालेल्या 51व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रतिष्ठित सुवर्ण मयूर पुरस्कार पटकावला आहे. अँडर्स रेफन दिग्दर्शित, 152 मिनिटांच्या या डॅनिश चित्रपटाने नाझींच्या कब्जात देश असताना डेन्मार्कच्या जनतेला भोगाव्या लागलेल्या भावनिक समस्यांची गुंतागुंत उलगडून दाखवली आहे.

Danish World War II drama Into the Darkness bags Golden Peacock Award at 51st #IFFIhttps://t.co/nyazoYkmLF pic.twitter.com/ZIkRj9nCF5

— PIB India (@PIB_India) January 24, 2021