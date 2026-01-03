मराठीचा अटकेपार झेंडा, ‘दशावतार’ चित्रपटाची ऑस्करच्या मुख्य शर्यतीत धडक

सामना ऑनलाईन
|

कोकणातील समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि लोककलेचा संगम असलेला सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित ‘दशावतार’ या चित्रपटाने 2025 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर कल्ला केला. यानंतर हा चित्रपट आता सातासमुद्रापार नवा इतिहास रचण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ‘दशावतार’ची 2026 च्या ऑस्कर (अकॅडमी अवॉर्ड्स) स्पर्धेत मुख्य श्रेणीमध्ये निवड झाली आहे. गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अमराठी प्रेक्षकांनाही भुरळ घातली होती. भाषेच्या सीमा ओलांडून हा चित्रपट मल्याळम भाषेतही प्रदर्शित झाला आणि तिथेही याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. आता ऑस्करमधील या प्रवेशामुळे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि संपूर्ण टीमवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

सुबोधने सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी शेअर करताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून, हा क्षण प्रत्येक मराठी सिनेप्रेमीसाठी अभिमानास्पद असल्याचे म्हटले आहे. कष्टांचं, प्रामाणिकपणाचं, मोठं स्वप्नं पाहण्याचं चीज होतंच… फक्त कामावर विश्वास हवा, खाली मान घालून कष्ट करत राहण्याची चिकाटी हवी, पडल्यावर पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द हवी आणि विश्वास ठेवणाऱ्या माणसांची खंबीर साथ हवी!, असे सुबोधने म्हटले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Subodh Khanolkar (@subodhkhanolkar)

आज ‘दशावतार’ ऑस्करच्या म्हणजेच अकॅडमी अवॉर्ड्सच्या मुख्य स्पर्धेत (Main open film category – contention list) निवडला गेल्याचा मेल आला आणि गेली अनेक वर्ष आम्ही सगळ्यांनी जी मेहनत घेतली त्याची दखल घेतली गेल्याचं समाधान मिळालं. हे समाधान फक्त ‘दशावतार’ निवडला गेलाय म्हणून नाहीये, तर आपला मराठी चित्रपट जागतिक स्तरावर तोडीस तोड उभा राहू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध होतंय म्हणून आहे…

सुबोधने पुढे लिहिले, ‘मुख्य स्पर्धेच्या कॅटेगिरीत निवडला गेलेला ‘दशावतार’ हा बहुदा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे. हजारो चित्रपटातून जे 150 हून अधिक चित्रपट निवडले गेलेत त्यातला हा एकमेव मराठी चित्रपट आहे. Academy Screening Room मध्ये दाखवला जाणारा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे! जिंकणं हरणं नंतरची गोष्ट, पण मुख्य जागतिक प्रवाहात मराठी चित्रपटाची दखल घेतली जाणं हे प्रचंड अभिमानास्पद आहे! ही फक्त सुरवात आहे, आम्ही सातत्याने चांगलं काहितरी तयार करण्याचा आणि ते जगासमोर आणून मराठी ची मान उंचावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत राहू! प्रेम आणि आशीर्वाद असू द्या!’ असे म्हणत मायबाप रसिक प्रेक्षकांचे आभार मानले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजप ही वॉशिंग मशीन आणि अमित शहा हे वॉशिंग पावडर, संजय राऊत यांची टीका

बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक रडारवर; निवडणूक आयोगाने दिले आदेश

लोकशाहीचा लिलाव आणि निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचे ‘पाळीव मांजर’; 66 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने संजय राऊतांचा जबरदस्त प्रहार

ठाकरे बंधूंची ‘दणदणीत आणि खणखणीत’ संयुक्त मुलाखत; संजय राऊतांनी पोस्टद्वारे दिली माहिती

मेक्सिकोला 6.5 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का; दोन जणांचा मृत्यू, 50 घरांचे नुकसान

निवडणुक आयोग गुडघ्यावर, सावित्री वाणी यांना मशाल चिन्ह देणार ! उच्च न्यायालयासमोर आयोगाची हमी

अमेरिकेत FBI ने उधळला दहशतवादी कट, तरुणाला केली अटक

स्वच्छ सुंदर प्रदूषणमुक्त… वेगवान मुंबई, शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी युतीचे ध्येय!

निवडणूक निर्णय अधिकारी दबावाखाली काम करतात, नवाब मलिक यांचा आरोप; मुंबई पालिका निवडणुकीतील पक्षपातीपणाची कुंडलीच मांडली