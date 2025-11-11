डेव्हिड स्झालाय यांच्या फ्लेश कांदबरीला यंदाचा बुकर पुरस्कार

कॅनेडियन-हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक डेव्हिड स्झालाय यांनी सोमवार रोजी “फ्लेश” या कादंबरीला बुकर पुरस्कार मिळाला आहे. ही कादंबरी एका सामान्य माणसाच्या अनेक दशकांतील आयुष्याची कथा सांगते
51 वर्षीय स्झालाय यांनी अँड्र्यू मिलर आणि किरण देसाईसारख्या दिग्गजांना मागे टाकत हा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार पटकावला आहे. स्झालाय यांना 50 हजार इतकी रोख रक्कम मिळणार आहे.
त्यांची निवड 153 सादर झालेल्या कादंबऱ्यांमधून करण्यात आली होती. “फ्लेश” ही ‘जगण्याबद्दल आणि जगण्याच्या विचित्रतेबद्दल’ असलेली कादंबरी आहे. पाच तासांच्या चर्चेनंतर सर्व न्यायाधीशांच्या एकमताने विजेती म्हणून निवडली गेली.
स्झालाय यांची ही कादंबरी मितभाषी इस्त्वानच्या आयुष्याचा मागोवा घेते. ज्याचे आयुष्य किशोरावस्थेतील एका वयस्क स्त्रीबरोबरच्या नात्यापासून ब्रिटनमधील संघर्षमय स्थलांतरित आयुष्य आणि नंतर लंडनच्या उच्चभ्रू समाजातील जगण्यापर्यंत पसरलेले आहे. लेखकाने सांगितले आहे की त्यांना एका हंगेरियन स्थलांतरिताबद्दल आणि “शरीराच्या अनुभवातून जगणे म्हणजे जगात एका जिवंत शरीरासारखे अस्तित्व” याबद्दल लिहायचे होते.
कॅनडामध्ये जन्मलेले, ब्रिटनमध्ये वाढलेले आणि सध्या व्हिएन्नामध्ये राहणारे स्झालाय यांना यापूर्वी 2016 मध्ये “ऑल दॅट मॅन इज” या कादंबरीसाठी बुकरच्या अंतिम यादीत स्थान मिळाले होते. जी नऊ विविध पुरुषांच्या कथा सांगणारी कादंबरी आहे. फ्लेश या कादंबरीचे अनेक समीक्षकांनी कौतुक केले, पण काहींनी तिच्या संथ आणि अपूर्ण कथनावर नाराजी व्यक्त केली.