मोहम्मद सिराजच्या उसळत्या बाऊन्सरमुळे वॉर्नर जायबंदी, पर्यायी क्रिकेटर म्हणून मॅट रेनशॉ मैदानात

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीसाठी दुसऱ्या कसोटी सामन्याला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीमध्ये हा सामना खेळवण्यात येत असून सामना सुरू झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला आणखी एक धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर डेव्हीड वॉर्नर हा जायबंदी झाला असून त्याच्याऐवजी मॅट रेनशॉ हा मैदानात उतरणार आहे. डेव्हीड वॉर्नरला हिंदुस्थानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज याने भयंकर त्रस्त केलं होतं. एकामागोमाग एक बाऊन्सर टाकल्याने वॉर्नरची भंबेरी उडाली होती. यातील काही चेंडू त्याच्या दंडावर तर काही डोक्यावर आदळले होते. चेंडू आदळल्याने तो जायबंदी झाला होता, ज्यामुळे त्याला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं होतं. त्याची वैद्यकीय तपासणी केली असता तो खेळण्यासाठी फिट नसल्याचे सांगण्यात आले, ज्यामुळे रेनशॉ याला पर्याय म्हणून मैदानात उतरवण्यात आलं आहे.

शनिवारी वॉर्नरवर काही चाचण्या करण्यात आल्या होत्या, ज्यात तो उत्तीर्ण न झाल्याने त्याला उर्वरीत सामन्यात खेळण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. यामुळे त्याच्या जागी मॅट रेनशॉचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. 1 मार्च पासून इंदूर इथे तिसरा कसोटी सामना सुरू होणार आहे. या सामन्यासाठी वॉर्नर फिट होतो की नाही याकडे ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचे लक्ष लागले आहे.

JUST IN: David Warner is set to miss the rest of the second Test with concussion, paving the way for Matthew Renshaw’s return to the XI.#INDvAUS | @LouisDBCameron

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 18, 2023