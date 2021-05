गंगा नदीच्या किनारी पुरले मृतदेह, कुत्र्यांनी तोडले लचके

उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनाचा कहर सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी गंगा नदीच्या पात्रात मृतदेह तरंगताना आढळले होते. आता नदीच्या किनारी अनेक मृतदेह पूरण्यात आले आहे. मृतदेह व्यवस्थित न पुरल्याने भटक्या कुत्र्यांनी ते मृदेह उकरून त्याचे लचके तोडले आहेत. गंगा किनारी अशा प्रकारे मृदेहांची विटंबना होत आहे.

Dead bodies found buried in sand near river Ganga in UP’s Unnao

“Our team has found buried bodies in an area far from river. Search being conducted for more bodies in other areas. I’ve asked team to carry out inquiry. Action will be taken accordingly,” said DM (12.05) pic.twitter.com/qFT1tpfsjH

— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2021