आता फाशीच! निर्भयाच्या दोषीची याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली

निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील (2012 Delhi gang-rape case) आरोपींच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी निर्भयाचा दोषी मुकेश सिंह याची दया याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 22 जानेवारी 2020 रोजी या चारही दोषींना फाशी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आरोपींनी फाशीपासून बचाव व्हावा यासाठी अखेरचा मार्ग अवलंबवत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिका म्हणजेच सुधारणा याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर मुकेश सिंह या दोषीने राष्ट्रपतीकडे दया याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावली आहे.

Ministry of Home Affairs (MHA) Sources: One of the convicts of 2012 Delhi gang rape case, Mukesh’s mercy plea has been rejected by President Kovind, MHA has received the communication. pic.twitter.com/uwg3PMudG1

