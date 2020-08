वडील ब्रिगेडीयर होते, भाऊ कारगिलमध्ये शहीद झाला; कोझिकोडेतील विमान अपघात वैमानिक दीपक साठेंचा दुर्दैवी मृत्यू

केरळमधील कोझिकोड इथे झालेल्या विमान अपघातात आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये मुख्य वैमानिक दीपक साठे आणि त्यांचा सहकारी अखिलेश कुमार यांचाही समावेश आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी ही दुर्घटना झाली होती.

हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी यांनी या दुर्घटनेबद्दल बोलताना सांगितले की ‘हे विमान वंदे भारत मिशन अंतर्गत दुबईवरून 190 प्रवाशांना घेऊन आलं होतं. पठारावर असलेल्या धावपट्टीवर उतरल्यानंतर वैमानिकांनी विमान थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पावसामुळे धावपट्टी घसरडी झाल्याने ते अपेक्षित जागेवर थांबले नाही. सुदैव हेच आहे की विमानाला आग लागली नाही.’

18 people, including two pilots, have lost their lives, it is unfortunate. 127 people are at hospitals, others have been released: Hardeep Singh Puri, Civil Aviation Minister on #AirIndiaExpress flight that crash-landed at Kozhikode International Airport in Karipur yesterday pic.twitter.com/af6xGMdKEr

— ANI (@ANI) August 8, 2020