Video – दिप्ती शर्माने इंग्लडच्या खेळाडूसोबत केले मंकडिंग, अश्विन म्हणाला ही तर ‘हिरो’

हिंदुस्थानी महिला क्रिकेट संघान शनिवारी झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीया सामन्यात इंग्लडचा 16 धावांनी पराभव केला. ही मालिका टीम इंडियाने 3-0 ने जिंकली आहे. टीम इंडियाची खेळाडू झुलन गोस्वामी हिचा हा अंतिम सामना होता त्यामुळे हा सामना जिंकून तिच्या सहकाऱ्यांनी तिला एक जबरदस्त गिफ्ट दिलं आहे.

What’s your take on this?

A: What Deepti did was spot on!

B: Hey mate, where is the spirit of the game?

C: Stay within the laws (crease) or get OUT!

Comment below!#ENGvIND | #DeeptiSharma | #ThankYouJhulan pic.twitter.com/CjWxr0xkiz

— Women’s CricZone (@WomensCricZone) September 24, 2022