एक इंचही जमीन कोणी बळकावू शकत नाही, चीन सीमेजवळून संरक्षणमंत्र्यांचा हुंकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर जवानांचा उत्साह वाढवण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. चीन सीमेजवळील फॉरवर्ड बेसकॅम्पवर पोहोचलेल्या राजनाथ सिंह यांनी हिंदुस्थानची एक इंचही जमीन कोणी बळकावू शकत नाही असा हुंकार भरला. तसेच देशसेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या जवानांचा गर्व असून इथे येऊन मला गौरवास्पद वाटत असल्याचे ते म्हणाले.

लेह येथील लुकुंग चौकीवर पोहोचलेल्या राजनाथ सिंह यांनी चीनसोबत सुरू असलेल्या वादावर विधान केले. हा वाद कुटनीती आणि राजकीय स्तरावर सुरू असलेल्या चर्चेतून सोडवला जाईल, मात्र यास किती काळ लागेल हे सांगता येत नाही असे स्पष्ट केले. मात्र हिंदुस्थानची एक इंचही जमीन जगातील कोणतीही ताकद बळकावू शकत नाही किंवा त्यावर कब्जा करू शकत नाही, असे म्हणत त्यांनी चीनला एकप्रकारे इशारा दिला.

Not an inch of our land can be taken by any power in the world, says Rajnath Singh

