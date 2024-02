दिल्लीत अग्नितांडव! पेंट फॅक्टरीला लागलेल्या भीषण आगीत 11 कामगारांचा होरपळून मृत्यू

राजधानी दिल्लीमध्ये गुरुवारी सायंकाळी अग्नितांडव पहायला मिळाला. दिल्लीतील अलीपूर भागात असणाऱ्या पेंट फॅक्टरीला लागलेल्या भीषण आगीमध्ये 11 कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला असून 4 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही आग एवढी भीषण होती की त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या 22 गाड्यांना आणि जवानांना घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली. जवळपास 4 तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीपूर भागामध्ये पेंट फॅक्टरी आणि केमिकल गोदामं आहेत. या फॅक्टरी आणि गोदामांना गुरुवारी सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 22 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवळपास 4 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.

दरम्यान, अचानक लागलेल्या या आगीमुळे कामगारांना बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही. या आगीमध्ये होरपळून 11 कामगारांचा मृत्यू झाला असून 4 जखमी झाले आहेत. कामगारांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जनजीवन राम रुग्णालयात नेण्यात आले असून जखमींवर राजा हरिश्चंद्र रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. घटनास्थळी बचावकार्य अजूनही सुरू असून मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

#UPDATE | Alipur fire incident | Delhi: The fire was in two paint and chemical godowns, resulting in the death of 11 persons and 4 injured. The deceased have been moved to Babu Jagjeevan Ram Hospital and the four injured persons have been moved to Raja Harish Chandra Hospital.… https://t.co/Vrc6vF5TVo

— ANI (@ANI) February 16, 2024