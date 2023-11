Mohammed Shami – कृपया शमीला अटक करू नका, दिल्ली पोलिसांची मुंबई पोलिसांनी विनंती; नक्की प्रकरण काय?

वानखेडेवर रंगलेल्या वन डे विश्वचषकाच्या सेमीफायनल लढतीत मोहम्मद शमीच्या वादळी स्पेलमध्ये न्यूझीलंडचा संघ उडून गेला आणि टीम इंडियाने 70 धावांनी विजय मिळवत फायनलमध्ये प्रवेश केला. हिंदुस्थानने विजयासाठी दिलेल्या 398 धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ 48.5 षटकात 327 धावांमध्ये बाद झाला. हिंदुस्थानकडून वेगवान गोलंदाज शमीने 57 धावा देत 7 विकेट्स घेतल्या. शमीच्या या स्पेलचे सर्वत्र कौतुक सुरू असतानाच याच संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी केलेले एक ट्विट व्हायरल झाले आहे.

मोहम्मद शमीच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर दिल्ली पोलिसांनी मुंबई पोलिसांनी टॅग करत एक ट्विट केले आहे. ‘आम्हाला आशा आहे की आज मोहम्मद शमीने केलेल्या ‘अटॅक’मुळे तुम्ही त्याला अटक करणार नाही’, असे दिल्ली पोलिसांनी म्हटले. सोबत शमीचा सेलिब्रेशन करतानाचा फोटोही लावला. दिल्ली पोलिसांच्या या ट्विटला आता मुंबई पोलिसांनी उत्तर दिले आहे.

तुम्ही असंख्य लोकांचे ह्रदय चोरण्यासाठी कलमं लावायला विसरलात आणि सहआरोपींची यादीही दिलेली नाही, असे उत्तर मुंबई पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांना दिले. लोकांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी खाली टीपही लिहिली आहे. प्रिय नागरिकांनो दोन्ही विभागांनी आयपीसी कलमांची पूर्ण माहिती असून आमचा तुमच्या विनोदबुद्धीवर विश्वास आहे, असेही मुंबई पोलिसांनी म्हटले.

You missed pressing charges of stealing innumerable hearts @DelhiPolice and listing a couple of co-accused too😂

P.S.: Dear citizens, both the departments know the IPC thoroughly and trust you for a great sense of humour 😊 https://t.co/TDnqHuvTZj

— मुंबई पोलीस – Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 15, 2023