देशाच्या रक्षणासाठी दिल्लीतील जनतेचे आभार – प्रशांत किशोर

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली असून आम आदमी पक्षाला मोठी आघाडी मिळाल्याचे दिसत आहे. सत्ताधारी आपला 55 पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी मिळाली असून भाजप 15 जागांवर आघाडीवर आहे. मागच्या निवडणुकीप्रमाणेच काँग्रेसला एकाही जागेवर आघाडी मिळाल्याचे दिसत नाही. मतमोजणीचे निकाल जाहीर होत असताना आपचे राजकीय सल्लागार प्रशांत किशोर यांनी दिल्लीतील जनतेचे आभार मानले आहेत. देशाच्या आत्माच्या रक्षणासाठी दिल्लीतील नागरिकांनी ‘आप’ला दिलेल्या सहकार्याबद्दल जनतेचे आभारी आहोत, असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

Thank you Delhi for standing up to protect the soul of India!

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) February 11, 2020