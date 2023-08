‘दिल्ली बनेगा खलिस्तान’, G20 संमेलनाआधी दिल्लीतील मेट्रो स्थानकांच्या भिंतींवर लिहिल्या देशविरोधी घोषणा

दिल्लीत पुढील महिन्यात होणाऱ्या जी-20 संमेलनाआधी शहरातील वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कडक बंदोबस्त असतानाही दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्थानकांवर खलिस्थानी समर्थकांनी देशविरोधी घोषणा लिहिल्या आहेत. दहशतवादी संघटना ‘सिख फॉर जस्टिस’चा यात हात असल्याची माहिती मिळतेय.

दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील पाचहून अधिक मेट्रो स्थानकांवर ‘दिल्ली खलिस्तान होईल’, ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ अशा देशविरोधी घोषणा लिहिण्यात आल्या होत्या. तसेच मेट्रो स्थानकांच्या भिंतींवर पंजाब हिंदुस्थानचा भाग नाही आणि दिल्ली हिंदुस्थानचा ठबाग नाही असेही लिहिण्यात आले.

खलिस्तान समर्थकांनी दिल्लीतील शिवाजी मार्क, मादीपूर, पश्चिम विहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियेम, गव्हर्नमेंट सर्वोद्य बाल विद्यालय नांगलोई, पंजाबी बाग आणि नांगलोई मेट्रो स्थानकांवर या घोषणा लिहिल्या आहेत. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि सर्व घोषणा पुसून टाकल्या. याप्रकरणी मेट्रो पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांचा स्पेशस सेलही सक्रिय झाला असून सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी केली जात आहे.

Ahead of the G20 Summit, Sikhs For Justice (SFJ) released raw footage of Delhi metro stations where Khalistan pro slogans are written. SFJ activists were present in multiple metro stations in Delhi from Shivaji Park to Punjabi Bagh with pro-Khalistan slogans: Delhi Police

