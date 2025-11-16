Delhi Blast News : दिल्लीत स्फोटाच्या ठिकाणी आढळले तीन काडतूस, टेरर फंडिंगचाही शोध सुरू

दिल्ली स्फोटाची चौकशी जसजशी पुढे जात आहे, तसतसे नवीन खुलासे होत आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनुसार लाल किल्ल्याजवळ कार ब्लास्ट झालेल्या ठिकाणाहून 9mm कॅलिबरचे तीन काडतूस मिळाले आहेत. त्यापैकी दोन जिवंत काडतूस असून एक निकामे आहे. 9mm ची पिस्तूल सामान्य नागरिकांकडे असू शकत नाही.
हे कारतूस सामान्यतः सैन्य किंवा पोलिस कर्मचारी वापरतात. सूत्रांच्या मते सर्वात मोठी गोष्ट अशी की घटनास्थळावर पोलिसांना कोणतीही पिस्तूल किंवा तिचा एकही भाग मिळालेला नाही. म्हणजे कारतूस तर सापडले, परंतु ते चालवणारे शस्त्र अजूनपर्यंत मिळालेले नाही.
पोलिसांच्या सूत्रांचे असेही म्हणणे आहे की त्यांनी घटनास्थळी उपस्थित आपल्या कर्मचाऱ्यांचे कारतूस तपासून घेतले असता त्यांचे कोणतेही कारतूस गायब आढळले नाहीत. आता पोलिस हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत की हे कारतूस अखेर येथे कसे आले आणि ब्लास्टनंतर i20 कारमधून ते खाली पडले होते का.
या टेरर मॉड्यूलला फंड करण्यासाठी हवाला किंवा बेकायदेशीर मनी चॅनेलचा वापर झाला होता का याचा शोध केंद्रीय तपास संस्था घेत आहेत. आतापर्यंतच्या तपासात समोर आले आहे की मुख्य आरोपी उमरला सुमारे 20 लाख रुपये अवैध आर्थिक मार्गांनी मिळाले होते. काही हवाला डीलर्सना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू आहे. आरोपी डॉक्टरांनी नूंहमधील बाजारातून मोठ्या प्रमाणात खतांची खरेदी रोख पैशात केली होती.
तपास संस्था देशभरातील सुमारे 200 डॉक्टरांवर नजर ठेवून आहेत आणि त्यापैकी अनेकांना ताब्यात घेतले गेले आहे. हे ते डॉक्टर आहेत जे डॉ. उमर आणि शाहीन यांच्या संपर्कात आले होते. त्यापैकी अनेकांचे फोन बंद येत आहेत.