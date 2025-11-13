जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या फरीदाबाद-सहारापूर मॉड्यूलच्या तपासात एक मोठा खुलासा झाला आहे. एजन्सींच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, जैशच्या आत्महत्येच्या मॉड्यूलमधील आरोपी डॉ. मुझम्मिल आणि डॉ. उमर यांनी हँडलरशी संवाद साधण्यासाठी सेशन नावाच्या एन्क्रिप्टेड मेसेंजर अॅपचा वापर केला. या अॅपला अकाउंट तयार करण्यासाठी मोबाईल नंबरची आवश्यकता नाही आणि चॅट मेटाडेटा सेव्ह केला जात नाही.
सूत्रांनुसार, डॉ. मुझम्मिलने खुलासा केला की जैश-ए-मोहम्मदसोबतच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी ज्या हँडलरशी संवाद साधला त्याचे नाव “अबू उकासा” होते आणि त्यांनी व्हर्च्युअल टर्किश नंबर वापरला. सुरुवातीला, या हँडलरने व्हॉट्सअॅप संभाषणांसाठी दिलेला नंबर +९० होता, परंतु नंतर, त्यांनी दोघांनाही सेशन अॅपद्वारे संपर्क साधण्यास सांगितले जेणेकरून त्यांचे संभाषण कधीही लीक होऊ नये आणि एजन्सींना त्यांची माहिती नसेल.
डॉ. मुझम्मिल यांनी चौकशीदरम्यान कबूल केले की २०२२ च्या बैठकीसाठी तुर्कीए हे ठिकाण निवडण्यात आले होते जेणेकरून देशाच्या सुरक्षा संस्थांना संशय येऊ नये. जेव्हा ते आणि डॉ. उमर तुर्कीला गेले तेव्हा अबू उकासा म्हणून ओळखला जाणारा हा हँडलर त्यांना भेटलेल्या जैश हँडलर्समध्ये होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरक्षा संस्थांना कोणताही शोध लागू नये म्हणून तुर्की हे बैठकीचे ठिकाण म्हणून निवडण्यात आले होते. जैशच्या हँडलर्सने तुर्कीमध्ये व्हर्च्युअल नंबर देखील वापरला होता. म्हणूनच, जर हे दोन डॉक्टर पकडले गेले तर पाकिस्तान किंवा जैशशी कोणतेही संबंध उघड होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी संपूर्ण तुर्कीए स्थानाची योजना आखण्यात आली होती.