मणिपूरमधील घटनेमुळे जगभरात देशाची थू थू होतेय, पंतप्रधान मात्र गप्प आहेत, केजरीवाल यांची टीका

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात बोलताना भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ”मणिपूरमधील घटनांमुळे जगभरात देशाची थू थू होत असताना पंतप्रधान मात्र गप्प आहेत’. किमान त्यांनी शांततेचे आवाहन करायला हवे होते मात्र त्यांना तेवढेही करता आले नाही’ अशी टीका अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal speaks on Manipur issue; says, “BJP MLAs are clearly saying that they don’t have any relation with Manipur. It’s PM Modi’s message that they don’t have any relation with Manipur. PM is silent on the Manipur issue. 6,500 FIRs have been registered,… pic.twitter.com/0VbKcvUnId

