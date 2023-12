दिल्लीत कागदाच्या गोदामाला भीषण आग, 23 अग्निशमनच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

दिल्लीच्या मयूर विहाज फेज 1च्या कागदाच्या गोदामाला रविवारी भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. 23 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून या आगीत कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही.

अग्निशमन दलाला दुपारी 12.30च्या सुमारास चिल्ला गावात गोदामाला आग लागल्याची माहिती मिळाली.पण त्यावेळी ही आग नेमकी कशी लागली याचे कारण अद्याप कळलेले नाही. अग्मिशमन दलाच्या 23 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या, 100 हून अधिक अग्निशमक कर्मचाऱ्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यास प्रयत्न करत होते. 500 स्क्वेअर फुटाच्या गोदामाला ही आग लागली आहे.

#WATCH | Fire broke out in a paper warehouse in Chilla village of Mayur Vihar Phase 1. Around 12 fire tenders are present on the spot: Delhi Fire Service More details awaited. pic.twitter.com/n6SGlqpwVn

— ANI (@ANI) December 17, 2023