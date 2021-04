मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नीला कोरोनाची लागण, केजरीवाल क्वारंटाईन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. सुनीता केजरीवाल या होम क्वारंटाईन असून अरविंद केजरीवालही क्वारंटाईन झाले आहेत.

Delhi CM Arvind Kejriwal quarantines himself as his wife Sunita Kejriwal tests positive for #COVID19; she has home isolated herself.

