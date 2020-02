काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना प्रकृती बिघडल्याने दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्या आरोग्याबद्दल अद्याप सविस्तर माहिती मिळू शकलेली नाही. दरम्यान, शनिवारी त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील हजर नव्हत्या.

#UPDATE Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi is admitted to the hospital for a routine check-up. https://t.co/VVQNj3i2FZ

— ANI (@ANI) February 2, 2020