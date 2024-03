ईडीच्या तक्रारीनंतर कोर्टाचे अरविंद केजरीवाल यांना समन्स, 16 मार्चला हजर राहण्याचे निर्देश

कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संजोयक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाच्या तक्रारीनंतर दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने (Rouse Avenue Court) गुरुवारी अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावत 16 मार्च रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ईडीच्या आठ समन्सनंतरही केजरीवाल चौकशीला हजर राहिले नव्हते. त्यानंतर ईडीने पुन्हा एकदा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

Rouse Avenue Court in Delhi issues fresh summons to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on ED’s second complaint for allegedly not complying with the summons in the alleged Delhi liquor policy money laundering case.

He is directed to appear on March 16.

(File photo) pic.twitter.com/o5ViUt1pW2

— ANI (@ANI) March 7, 2024