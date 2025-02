Delhi Election Result – अरविंद केजरीवाल चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनतील, आतिशी यांचा विश्वास

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली असून या निवडणुकीत आप, भाजप आणि काँग्रेस अशी तिरंगी लढत आहे. त्यामुळे अवघ्या देशाचे लक्ष मतमोजणीकडे लागले आहे. मतमोजणीची प्रक्रिया सकाळी 8 वाजता सुरू झाली. आम आदमी पक्ष विजयाचा चौकार मारतो की दिल्लीवर 27 वर्षांनंतर भाजपच्या हाती सत्तेच्या चाव्या सोपवतात हे स्पष्ट होईल. पोस्टल मतांमध्ये भाजपने बाजी मारली असून आता ईव्हीएमची मत कुणाच्या पारड्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

सुरुवातीच्या कलांनुसार आम आदमी पार्टीचे तीन प्रमुख नेते पिछाडीवर आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया आणि मुख्यमंत्री आतिशी पिछाडीवर आहेत. एकीकडे मतमोजणी सुरु असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री आतिशी यांनी मात्र विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. अरविंद केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असेही त्या माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या.

ही निवडणूक साधीसुधी नव्हती. चांगले विरुद्ध वाईट, काम आणि गुंडगिरी अशी ही निवडणूक झाली. मला पूर्ण विश्वास आहे की कालकाजी मतदारसंघातील आणि संपूर्ण दिल्लीतील लोक आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे राहतील, असे आतिशी म्हणाल्या. आपला बहुमत मिळेल आणि अरविंद केजरीवाल चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होतील, असा विश्वासही आतिशी यांनी व्यक्त केला.

#WATCH | Delhi CM Atishi and AAP candidate from Kalkaji, Atishi says, “This was not an ordinary election but a fight between good and evil. I am confident that the people of Delhi will stand with the good, AAP and Arvind Kejriwal. He will become the CM for the fourth time…” pic.twitter.com/Bv9UQLWNCB

