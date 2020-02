करंट लगा क्या; आपच्या कार्यकर्त्यांची अमित शहा यांना विचारणा

दिल्ल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपने पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. मतमोजणीमध्ये निर्णायक बहुमत मिळत असल्याचे समोर आल्याने आपच्या कार्यकर्त्यांनी आंनदोत्सव साजरा करत जल्लोषाला सुरुवात केली आहे. आपच्या कार्यालयाबाहेर ढोल ताशांच्या तालवर कार्यकर्ते ठेका धरत आहेत. तसेच यावेळी कार्यकर्त्यांच्या हातात एक पोस्टर दिसत आहे. त्यावर अमित शहा यांचा फोटो असून त्यावर करंट लगा क्या, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. आपच्या कार्यकर्त्यांनी अनोख्या पद्धतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमिश शहा यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

Delhi: Aam Aadmi Party workers celebrate as the party takes big lead in #DelhiPolls2020 trends pic.twitter.com/BZTAAKDOuC

— ANI (@ANI) February 11, 2020