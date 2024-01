दिल्लीच्या बवाना औद्योगिक वसाहतीत कारखान्याला भीषण आग, 25 अग्निशमन गाड्या घटनास्थळी

दिल्लीच्या औद्योगिक वसाहतींमधील एका कारखान्याला भीषण आग लाग लागली आहे. या आगीने एकच खळबळ उडाली. आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 25 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. मोठ्या संख्येने अग्निशमन दलाचे कर्मचारी आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र ही आग नेमकी कशामुळे लागली यबाबात अद्याप काही स्पष्ट झालेले नाही.

#WATCH | Fire breaks out at a factory in Delhi’s Bawana Industrial Area. 25 fire tenders rushed to the site. More details awaited.

(Delhi Fire Service) pic.twitter.com/8rkZTtTSUd

— ANI (@ANI) January 3, 2024