यमुना नदी अद्यापही धोक्याच्या पातळीवर; अनेक घरे पाण्याखाली, जनजीवन ठप्प

दिल्लीतील यमुनेची पाण्याची पातळी हळूहळू कमी होत असली तरीही नदी अद्याप धोक्याच्या पातळीवरच असल्याने दिल्लीतील संकट कायम आहे. रविवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत यमुनेची पाण्याची पातळी २०५.५९ मीटर नोंदली गेली होती, जी धोक्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. सखल भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक आहे. मयूर विहारमध्ये मदत शिबिरे उभारण्यात आली आहेत, जिथे यमुनेच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

हथिनी कुंड बॅरेजमधून ५१,८५७ क्युसेक, वझिराबाद बॅरेजमधून ७३,२८० क्युसेक आणि ओखला बॅरेजमधून १,४८,८६८ क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. पाण्याचा विसर्ग कमी झाल्यामुळे आणि पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे पुराचा धोका काहीसा कमी झाला आहे, परंतु अद्याप संकट पूर्णपणे टळलेले नाही. मयूर विहार परिसरातील परिस्थिती अशी आहे की आता पाणी मदत छावण्यांमध्ये पोहोचले आहे, ज्यामुळे येथे राहणारे लोक अडचणीत आहेत. त्याच वेळी, मठ परिसरात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. येथे मदत देण्यासाठी बोटींचा वापर करावा लागतो. घाटांपासून ते निवासी वसाहतींपर्यंत, पाणी आहे. त्यामुळे जनजीवन ठप्प झाले आहे. पाण्याची पातळी कमी होत राहिली तर पुढील काही दिवसांत परिस्थिती सामान्य होऊ शकते. मात्र, अद्याप यमुना नदी धोक्याच्या पातळीवर असल्याने परिस्थिती बिकट असल्याचे मानले जात आहे.

