VIDEO – दिल्लीत पावसाचा कहर, पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली झोपडपट्टीतली घरं

दिल्लीत शनिवारपासून पावसाचा कहर सुरू आहे. मुसळधार झालेल्या पावसाने अनेक भागात पाणी भरले आहे. आतापर्यंत या पावसाने दोघांचा बळी घेतला आहे. दरम्यान दिल्लीतल्या पूरपरिस्थितीचा एक भयंकर व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत नाल्याशेजारील झोपडपट्टीतली दोन घरं पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळून वाहून गेली आहे.

#WATCH Delhi: A house collapsed in the slum area of Anna Nagar near ITO today following heavy rainfall. No one was present in the house at the time of the incident. Centralised Accident and Trauma Services (CATS) and fire engines are present at the spot. pic.twitter.com/IwS5X08nps

— ANI (@ANI) July 19, 2020