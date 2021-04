कृपया, एक ICU बेड मिळवून द्या; हाय कोर्टात सुनावणीदरम्यान वकिलाची न्यायाधीशांकडे मागणी

कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना देशात ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे. राजधानी दिल्लीतही हिच परिस्थिती असून अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन अभावी रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला जातोय. दिल्लीतील ऑक्सिजन आणि औषधांच्या कमतरतेविरोधात रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी सुरु असून दिल्ली सरकारने कोणत्या रुग्णालयाला किती ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आला याची यादी न्यायालयात सादर केली.

याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयात एक अजब किस्सा घडला. एका वकिलाने आपल्या कोरोना संक्रमित नातेवाईकाच्या तब्येतीबाबत माहिती देताना लवकरात लवकर एक आयसीयू बेड उपलब्ध करून देण्याची मागणी न्यायाधिशांकडे केली. मात्र यावेळी उच्च न्यायालय देखील असहाय दिसून आले आणि न्यायाधिशांनी हात वर करत रुग्णालयात आयसीयू बेड मिळत नसून आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचे म्हटले. ‘नवभारत टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

स्टॉकची माहिती द्या

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने रुग्णालय आणि पुरवठादार यांना प्रत्येक दिवसाचे अपडेट देण्याचे आणि किती स्टॉक शिल्लक आहे याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच आपातकालीन स्थितीमध्ये रुग्णालयाला ऑक्सिजन लागल्यास सरकार काय करणार? असा सवालही उपस्थित केला.

