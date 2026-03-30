दिल्ली उच्च न्यायालयाचा इंटास फार्मास्युटिकलला दणका, कर्करोगावरील औषधासाठी BEVATAS ट्रेडमार्क वापरापासून रोखले

दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंटास फार्मास्युटिकल्सला त्यांच्या कर्करोगावरील औषधासाठी बेवाटास (BEVATAS) हा ट्रेडमार्क वापरण्यापासून कायमस्वरूपी रोखले आहे. याअंतर्गत सन फार्माच्या बेवेटेक्स (BEVETEX) या नोंदणीकृत ट्रेडमार्कचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी म्हटले आहे की, सन फार्मा ही १९८३ पासून बेवेटेक्स (BEVETEX) या ट्रेडमार्कची नोंदणीकृत मालक आणि पूर्व-वापरकर्ता आहे, आणि २०१५ मध्ये व्यावसायिक वापर सुरू झाला असला तरी त्यांचे वैधानिक अधिकार संरक्षित आहेत.

इंटासने आपले कर्करोगावरील औषध बेवाटास (BEVATAS) या नावाने बाजारात आणल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. सन फार्माने असा युक्तिवाद केला की, हे नाव बेवेटेक्स (BEVETEX) शी मिळतेजुळते आहे आणि कर्करोगावरील औषधांमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याने सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयाने हे मान्य केले आणि म्हटले की, एकत्रितपणे पाहिल्यास दोन्ही चिन्हे रचनात्मकदृष्ट्या समान आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, विशेषतः औषधनिर्माण क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये, उल्लंघन सिद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष गोंधळाचा पुरावा नव्हे, तर गोंधळाची शक्यता पुरेशी आहे.

सार्वजनिक आरोग्याचा विचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाने औषधनिर्माण क्षेत्रातील ट्रेडमार्कसाठी अधिक कठोर निकष लागू केले आहेत. हा खटला जनहितार्थ दाखल करण्यात आला होता, असे सांगून सन फार्माने नुकसान भरपाईचा आपला दावा मागे घेतला. कोणताही खर्च आकारण्यात आला नाही. “BEVATAS” हे चिन्ह असलेल्या विद्यमान साठ्याच्या विल्हेवाटीबाबत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने इंटासला दिली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शरद पवार पुन्हा कामाला लागणार, लवकरच करणार राज्याचा दौरा

एप्रिलमध्ये बँका 14 दिवस बंद राहणार; जाणून घ्या सुट्ट्यांची माहिती…

एक लॅपटॉप, बोगस सिमकार्ड्स अन् अख्ख्या देशाची झोप उडवणारे फोन कॉल्स; 1100 वेळा बॉम्बची धमकी देणारा पदवीधर बेरोजगार गजाआड

मंत्रीच गॅस सिलिंडरसाठी पत्र पाठवत आहेत, सरकारने वास्तव सांगावं! – सुप्रिया सुळे

भारत-इंग्लंड सेमी फायनलच्या तिकिटांची काळाबाजार, मुंबईतील माजी क्रिकेटपटूला अटक

दिल्लीत लश्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी अटकेत, बांगलादेश कनेक्शनचा मोठा पर्दाफाश

“वायू, तू आता मोठा भाऊ झाला आहेस आणि…”, दुसऱ्यांदा आजोबा झाल्यानंतर अनिल कपूर यांची पोस्ट चर्चेत

Gold Silver Rate – सोने-चांदीच्या दरात अस्थिरता; घसरणीनंतर वाढले भाव

हिंदुस्थानात माता मृत्यूंचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक, गेल्या दहा वर्षांतली आकडेवारीतून आली धक्कादायक माहिती