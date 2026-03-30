दिल्ली उच्च न्यायालयाचा इंटास फार्मास्युटिकलला दणका, कर्करोगावरील औषधासाठी BEVATAS ट्रेडमार्क वापरापासून रोखले

दिल्ली उच्च न्यायालयाने इंटास फार्मास्युटिकल्सला त्यांच्या कर्करोगावरील औषधासाठी बेवाटास (BEVATAS) हा ट्रेडमार्क वापरण्यापासून कायमस्वरूपी रोखले आहे. याअंतर्गत सन फार्माच्या बेवेटेक्स (BEVETEX) या नोंदणीकृत ट्रेडमार्कचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी म्हटले आहे की, सन फार्मा ही १९८३ पासून बेवेटेक्स (BEVETEX) या ट्रेडमार्कची नोंदणीकृत मालक आणि पूर्व-वापरकर्ता आहे, आणि २०१५ मध्ये व्यावसायिक वापर सुरू झाला असला तरी त्यांचे वैधानिक अधिकार संरक्षित आहेत.
इंटासने आपले कर्करोगावरील औषध बेवाटास (BEVATAS) या नावाने बाजारात आणल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. सन फार्माने असा युक्तिवाद केला की, हे नाव बेवेटेक्स (BEVETEX) शी मिळतेजुळते आहे आणि कर्करोगावरील औषधांमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याने सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयाने हे मान्य केले आणि म्हटले की, एकत्रितपणे पाहिल्यास दोन्ही चिन्हे रचनात्मकदृष्ट्या समान आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, विशेषतः औषधनिर्माण क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये, उल्लंघन सिद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष गोंधळाचा पुरावा नव्हे, तर गोंधळाची शक्यता पुरेशी आहे.
सार्वजनिक आरोग्याचा विचार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाने औषधनिर्माण क्षेत्रातील ट्रेडमार्कसाठी अधिक कठोर निकष लागू केले आहेत. हा खटला जनहितार्थ दाखल करण्यात आला होता, असे सांगून सन फार्माने नुकसान भरपाईचा आपला दावा मागे घेतला. कोणताही खर्च आकारण्यात आला नाही. “BEVATAS” हे चिन्ह असलेल्या विद्यमान साठ्याच्या विल्हेवाटीबाबत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने इंटासला दिली आहे.