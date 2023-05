बीबीसीविरोधात 10 हजार कोटींच्या मानहानीचा दावा, दिल्ली हायकोर्टाने धाडली नोटीस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीबाबत जगप्रसिद्ध वृत्तवाहिनी ‘बीबीसी’ने ‘इंडिया- द मोदी क्वेशन’ ही डॉक्युमेंटरी (माहितीपट) प्रदर्शित केली होती. यामुळे देशात प्रचंड गोंधळ उडाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने या डॉक्टुमेंटरीवर हिंदुस्थानमध्ये बंदी घातली. तसेच यूट्युबवरून याचे व्हिडीओही हटवण्याचे निर्देश दिले.

दोन भागांच्या या डॉक्युमेंटरीचे प्रकरण बीबीसीला महागात पडण्याची शक्यता आहे. या डॉक्युमेंटरीविरोधात गुजरातमधील ना नफा, ना तोटा तत्वावर चालणाऱ्या ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ या एनजीओने दिल्ली हायकोर्टामध्ये 10 हजार कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने बीबीसीला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

‘इंडिया – द मोदी क्वेश्चन’ या दोन भागांच्या डॉक्युमेंटरीमध्ये गुजरात दंगलीविषयी मोदींवर लावण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत. बीबीसीने हिंदुस्थान, न्यायपालिका आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला आहे, असा आरोप करत ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ या एनजीओने दिल्ली हायकोर्टामध्ये मानहानीचा दावा दाखल केला. यावर सोमवारी न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या एनजीओतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीळ साळवे यांनी युक्तीवाद केला. या डॉक्युमेंटरीमुळे हिंदुस्थानची आणि न्यायपालिकेची बदनामी झाल्याचे त्यांनी म्हटले. यानंतर न्यायालयाने ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ या एनजीओची याचिका स्वीकारत हिंदुस्थानात बंदी असलेल्या या डॉक्टुमेंटरीसाठी बीबीसीला नोटीस बजावली.

Documentary on PM Modi: Delhi HC issues notice to BBC on defamation suit, says content casts a slur on reputation of country

