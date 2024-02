दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममध्ये मंडप कोसळला, 8 जण जखमी

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान बांधण्यात आलेला मंडप अचानक कोसळला. या दुर्घटनेत 8 जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून अद्यापतरी कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान गेट क्रमांक दोनवर मोठा मंडप बांधण्यात आला होता. हा मंडप अचानक कोसळल्याने 8 जणं जखमी झाले. जखमींना जवळच्या सफदरजंग हॉस्पिटल आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, दिल्लीच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेवेळी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम संकुलात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम पाहणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, “कामगार जेवण करत असताना ही घटना घडली.

Delhi | More than 8 people injured after a temporary structure installed near Gate number 2 of Jawaharlal Nehru stadium collapses, say Police. Details awaited. pic.twitter.com/AeO7pLQq9I

— ANI (@ANI) February 17, 2024