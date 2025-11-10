दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पाडणार; क्रीडा मंत्रालय उभारणार ‘स्पोर्ट्स सिटी’

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पाडून 102 एकरवर नवीन ‘स्पोर्ट्स सिटी’ बांधण्यात येणार आहे. कतार आणि ऑस्ट्रेलियाच्या आधुनिक मॉडेलवर क्रीडा मंत्रालय त्याचा विकास करणार आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि राजधानीत जागतिक दर्जाचे क्रीडा केंद्र स्थापन करणे आहे, असे क्रीडा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एक मोठा क्रीडा प्रकल्प आखला जात आहे. क्रीडा मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पाडून त्या जागी एक नवीन ‘स्पोर्ट्स सिटी’ बांधले जाईल. हा प्रकल्प 102 एकरच्या विस्तृत क्षेत्रात पसरलेला असेल. या नवीन ‘स्पोर्ट्स सिटी’च्या बांधकामासाठी कतार आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक क्रीडा मॉडेल्सचे मूल्यांकन केले जात आहे. दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अत्याधुनिक क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आहे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट्य आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सध्या ज्या जमिनीवर आहे ती पूर्णपणे पुनर्विकासित केली जाईल. नवीन क्रीडा शहर १०२ एकरमध्ये पसरलेले असेल, ज्यामुळे ते देशातील प्रमुख क्रीडा सुविधांपैकी एक बनेल. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट क्रीडांना समर्पित एकात्मिक आणि आधुनिक केंद्र स्थापन करणे आहे. नवीन स्पोर्ट्स सिटी जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी, क्रीडा मंत्रालयाचे पथक कतार आणि ऑस्ट्रेलियामधील यशस्वी क्रीडा मॉडेल्सचा सखोल अभ्यास करत आहेत. या आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सपासून शिकून डिझाइन आणि सुविधा अंतिम केल्या जातील, असे सांगण्यात येत आहे.
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम १९८२ च्या आशियाई खेळांसाठी बांधण्यात आले होते आणि नंतर २०१० च्या राष्ट्रकुल खेळांसाठी त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. हे दीर्घकाळापासून देशातील सर्वात प्रसिद्ध बहु-क्रीडा स्थळांपैकी एक आहे. सुमारे ६०,००० लोकांची क्षमता असलेल्या या स्टेडियममध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभांसह प्रमुख अॅथलेटिक्स स्पर्धा, फुटबॉल सामने, मोठे संगीत कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय उत्सव आयोजित केले गेले आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या, हे स्टेडियम राष्ट्रीय अॅथलेटिक्स संघाचे होम वेन्यू राहिले आहे आणि चार दशकांहून अधिक काळ भारताच्या क्रीडा इतिहासात त्याचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.