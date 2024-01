दिल्लीतील कालकाजी मंदिरात जागरण कार्यक्रमाचे स्टेज कोसळले; महिलेचा मृत्यू, 17 जखमी

राजधानी दिल्लीतील कालकाजी मंदिरात शनिवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. येथे प्रसिद्ध गायक बी प्राक यांच्या जागरण कार्यक्रमादरम्यान स्टेज कोसळल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला असून 17 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

#WATCH | Delhi | 17 people injured and one died when a platform, made of wood and iron frame, at a Mata Jagran at Mahant Parisar, Kalkaji Mandir collapsed at midnight on 27-28 January. Case registered against the organisers.

(Video: Viral visuals confirmed by Police) https://t.co/r6bE9dh3ds pic.twitter.com/xJgJ0wSdqB

— ANI (@ANI) January 28, 2024