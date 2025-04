Medha Patkar Arrest – सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना अटक, नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. आजच त्यांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. याआधी बुधवारी साकेत न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते.

Delhi LG VK Saxena vs Medha Patkar defamation case | Activist Medha Patkar arrested by Delhi Police after Saket court issued a Non-Bailable warrant (NBW) against her on April 23. She will be presented before the Saket court today

— ANI (@ANI) April 25, 2025