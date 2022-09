दिल्लीत राजकीय संघर्ष शिगेला, उपराज्यपालांनी आप नेत्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस

दिल्लीत ‘ऑपरेशन लोटस’ नाट्य संपल्यानंतर आता सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आणि उपराज्यपालांमधील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lt Governor VK Saxena) यांनी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटिसीला 48 तासांमध्ये उत्तर देण्याचे सांगण्यात आले आहे.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष असताना उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आप नेते दुर्गेश पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, खासदार संजय सिंह आणि जास्मिन शाह यांनी केले होते. हे आरोप खोटे आणि बदनामीकारक असल्याचे म्हणत उपराज्यपालांनी कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी त्यांची प्रतिमा खराब केल्याचा आणि खोट्या बातम्या पसरवल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी आप नेत्यांना नोटीस पाठवली असून यावर येत्या 48 तासांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

Delhi Lt Governor VK Saxena sent a legal notice to AAP leaders – Atishi, Durgesh Pathak, Saurabh Bharadwaj, Sanjay Singh and Jasmine Shah for alleging corruption charges & raising defamatory slogans against the LG. AAP leaders asked to reply on this within the next 48hrs.

— ANI (@ANI) September 5, 2022