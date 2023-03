दारू घोटाळा प्रकरणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीला ईडीची नोटीस

दिल्ली येथील दारू घोटाळा प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीला ईडीने समन्स धाडलं आहे. राव यांची मुलगी कविता या तेलंगणाच्या विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत. त्यांना 9 मार्च रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कविता या भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या विधान परिषदेच्या सदस्या आहेत. कविता या अशा एका गटाच्या प्रतिनिधींपैकी एक आहेत, ज्या गटावर आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना 100 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यापूर्वी या गटाचं प्रतिनिधित्व अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण पिल्लई आणि बुची बाबू यांनी केलं होतं. त्यापैकी हैदराबाद येथे व्यावसायिक असलेल्या अरुण पिल्लई याला मंगळवारी अटक करण्यात आली होती. बोईनपल्ली याने नायर आणि त्याचा सहकारी दिनेश अरोरा यांच्याशी संगनमत करून 100 कोटी रुपये लाच म्हणून आम आदमी पार्टीला दिले होते.

Enforcement Directorate (ED) summons K Kavitha, BRS MLC and daughter of Telangana CM K Chandrasekhar Rao in Delhi liquor scam. She has been called tomorrow, March 9 for questioning: Sources

