गुद्दे घातले, केस ओढले, एकमेकांना कानफटवले; दिल्ली महापालिकेत भाजप-आप नगरसेवक पुन्हा भिडले

दिल्ली महापालिकेमध्ये पुन्हा एकदा राडा झाला आहे. स्थायी समितीच्या निवडणुकीवरून भारतीय जनता पक्ष आणि आम आम आदमी पार्टीचे नगरसेवक पुन्हा एकदा भिडले आहेत. यावेळी दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली, तसेच एकमेकांना गुद्दे घातले, केस ओढले, कानफटवल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे दिल्ली महापालिकेमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

स्थायी समितीच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान झाले. मात्र मतदानादरम्यान गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. यावेळी काही नगरसेवकांनी पुन्हा मोजणी करण्याची मागणी केली. याच दरम्यान आप आणि भाजपचे नगरसेवक हमरीतुमरीवर उतरले. पुरुष नगरसेवकांसह महिला नगरसेवकांनाही हात साफ करून केला. याचा व्हिडीओही व्हायरल होत आहे.

#WATCH | Delhi: Clashes continue at Delhi Civic Centre as AAP and BJP Councillors rain blows on each other over the election of members of the MCD Standing Committee. pic.twitter.com/qcw55yzRrQ

दरम्यान, हा राडा झाला तेव्हा आपचे नगरसेवक अशोक कुमार मानू (Ashok Kumar Maanu) जाग्यावर कोसळले. आजूबाजूच्या नगरसेवकांनी त्यांना सावरले. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भाजपवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. हे लोक एवढे बिनलाजे आहेत की महिला आणि महापौरांवरही हल्ला केला. हे भाजपचे गुंड आहेत, अशी प्रतिक्रिया अशोक कुमार यांनी दिली.

#WATCH | Delhi: AAP Councillor, Ashok Kumar Maanu who collapsed at Delhi Civic Centre minutes back, appears before media with other Councillors of his party.

They say, “They are so shameless that they attacked even women and the Mayor. BJP goons did this.” pic.twitter.com/dbz4xE8FW9

— ANI (@ANI) February 24, 2023