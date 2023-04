अखेर दिल्लीच्या महापौर पदी ‘आप’च्या शेली ओबेरॉय; दुसऱ्यांदा मिळवलं पद

आम आदमी पक्षाच्या (आप) शेली ओबेरॉय यांची बुधवारी, 26 एप्रिल रोजी एकमताने दिल्लीच्या महापौरपदी निवड करण्यात आली. भाजप उमेदवार शिखा राय यांनी अर्ज मागे घेतल्यानंतर ओबेरॉय यांना दिल्ली महानगरपालिकेचे महापौर म्हणून दुसरी टर्म मिळाली आहे.

स्थायी समितीची निवडणूक झाली नसल्यामुळे आपण उमेदवारी मागे घेतल्याचे राय यांनी सभागृहात सांगितले.

सध्याचे उपमहापौर आप चे आले मोहम्मद इक्बाल यांना या पदावर आणखी एक टर्म मिळाला, कारण भाजपच्या उमेदवार सोनी पाल यांनीही शर्यतीतून माघार घेतली. महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाचे सत्ताधारी आप पक्षाने स्वागत केले.

Congratulations Shelly and Aley on again becoming Mayor and Dy Mayor, this time unopposed. Best wishes to both. People have huge expectations from us. Work hard to meet their expectations

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 26, 2023