Video: धक्कादायक! सीटवरुन मेट्रोमध्ये तुफान राडा, महिलेनं सहप्रवाशाच्या डोळ्यात मारला मिरची स्प्रे

सध्या सोशल मिडीयावर दिल्ली मेट्रोमधील भांडणांचे अनेक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. दिल्ली मेट्रोतून प्रवास करणं किती कठीण असतं, हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. दरम्यान या गर्दीत प्रवास तर करावा लागतोच, पण त्यासोबतच जागेसाठीही झगडावं लागतं. यादरम्यानचे अनेक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असतात. विशेषतः मेट्रोमध्ये मारामारीचे व्हिडिओ चांगलेच व्हायरल होतात असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये दोन मुली दिल्ली मेट्रोमध्ये बसण्यासाठी भांडत आहेत. समोर आलेल्या या व्हिडीओमध्ये दोन महिलांमध्ये झालेल्या वादातून एकीने चक्क Pepper Spray मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान या स्प्रेच्या वासामुळे डब्ब्यातील इतर महिलांना देखील त्रास झाला.

Found this somewhere.

A scene from Delhi Metro where two ladies were fighting over “seat”. In the process, one of the two ladies sprays ” Pepper Spray” over the other which leaves everyone coughing.

These are our so-called “Empowered Women “!

